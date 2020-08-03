В Калуге рассказали, когда завершится ремонт дорог

Ремонт большей части улиц в Калуге в нынешнем году планируется завершить к 1 сентября. В понедельник, 3 августа, об этом на планёрке в городской управе рассказал начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

По его словам, уже завершены работы на улицах Комарова, Большевиков и Одоевскому шоссе. На этой неделе их планируют принять.

В Турынино работы на проезжей части завершили 1 августа. Сдача планируется к 1 сентября.

Также к 1 сентября должны сдать улицы Луначарского, Горького, Энгельса, Московскую, Салтыкова-Щедрина, Вилонова.

На улице Воскресенской и переулке Воскресенском подрядчик должен был завершить ремонт к 1 августа, однако не уложился в эти сроки. По информации Александра Шпиренко, новые даты – 15-20 августа. За каждый день просрочки подрядчику начислят штрафы.

Улицу Воскресенскую не успели доделать к 1 августа.

Как отмечают чиновники, на Воскресенской дорожники работают быстро, но очень поздно зашли на объект.

- Указанные сроки работ необходимо соотносить с погодными условиями, - подчеркнул также Шпиренко. Он отметил, что в период работ был уже 81 день с осадками.

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