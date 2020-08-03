В Калуге назвали маршрут первого полумарафона

На День города, 29 августа, в Калуге пройдёт Первый калужский космический полумарафон. В понедельник, 3 августа. На планёрке в городской управе начальник управления физической культуры и спорта Игорь МАТВЕЕНКО назвал маршрут, по которому побегут калужане.

Сбор назначен в парке культуры и отдыха. Колонна будет формироваться на улице Баженова между арками.

Далее участники побегут по Каменному мосту в сторону улицы Гагарина. Затем по Гагарина вниз, по дамбе Яченского водохранилища – до бора.

В бору будет финиш для тех, кто побежит дистанцию в 5 километров.

Те участники, кто выберет дистанцию в 21 километр, сделают ещё несколько кругов в бору.

- Каждый участник получит памятную медаль, - подчеркнул Матвеенко.

Напомним, организовать полумарафон в Калуге попросил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, который участвовал в забеге в Обнинске.