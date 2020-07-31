Перекрытие улицы Московской продлили до 8 августа

В Калуге не успеют к 3 августа завершить ремонт участка улицы Московской от Московской площади до Безымянного переулка. В пятницу городская управа озвучила новые сроки – до 8 августа. Но по опыту нынешнего лета можно предположить, что и эта ещё не окончательная дата.

Причины переноса власти не называют.

- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - лишь говорится в сообщении горуправы.

Схема перекрытия.

Ранее мы рассказывали, что в Калуге дорожные работы на улице Московской вызвали суперпробку. А за огромную пробку в Калуге подрядчика оштрафуют на 100 тысяч рублей.

Тем временем

В Калужской области пенсии увеличатся с 1 августа. Подробности.