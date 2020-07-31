Перекрытие улицы Московской продлили до 8 августа

В Калуге не успеют к 3 августа завершить ремонт участка улицы Московской от Московской площади до Безымянного переулка. В пятницу городская управа озвучила новые сроки – до 8 августа. Но по опыту нынешнего лета можно предположить, что и эта ещё не окончательная дата.
Причины переноса власти не называют.
- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - лишь говорится в сообщении горуправы.
Схема перекрытия.
Ранее мы рассказывали, что в Калуге дорожные работы на улице Московской вызвали суперпробку. А за огромную пробку в Калуге подрядчика оштрафуют на 100 тысяч рублей.
Тем временем
В Калужской области пенсии увеличатся с 1 августа. Подробности.
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