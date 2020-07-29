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За огромную пробку в Калуге подрядчика оштрафуют на 100 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: Дмитрий Орлов.
Опубликовано: 29.07.2020 15:02 3 1565
За огромную пробку в Калуге подрядчика оштрафуют на 100 тысяч рублей

Как мы уже рассказывали, в среду, 29 июля, в Калуге из-за дорожных работ на путепроводе огромные пробки образовались на улице Московской и в районе Синих мостов.

Наши читатели сообщали, что больше часа добирались от Московской площади до путепровода.

Ситуацию KP40 прокомментировали в пресс-службе правительства Калужской области.

- Идет ремонт путепровода на улице Московской: здесь фрезеруют дорожное полотно, - отмечают там. - В ходе работ дорожники допустили нарушения временной схемы организации дорожного движения по частичному перекрытию проезжей части. Знаки, предупреждающие проведение работ в полном объёме, отсутствовали. По данному замечанию подрядчик будет оштрафован на 100 тысяч рублей.

В правительстве подчёркивают, что сейчас нарушения устранены: движение транспорта приведено в соответствие с разработанной временной схемой и осуществляется беспрепятственно, работы ведутся по одной из полос в направлении улицы Азаровской.

Схема перекрытия, которую нарушил подрядчик. Работы начали вестись по ней только после критики на сайте KP40.

Напомним, сейчас также полностью перекрыт участок улицы Московской от площади Московской до Безымянного переулка. Там работы обещают завершить уже к 3 августа.

Из-за этих перекрытий общественный транспорт ходит по измененным схемам.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: Дмитрий Орлов.
Опубликовано: 29.07.2020 15:02 3 1565
Тэги: авто дороги пробки
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