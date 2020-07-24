В Калуге временно изменили маршруты общественного транспорта

Как мы уже рассказывали, в Калуге с 25 июля по 3 августа будет полностью закрыто движение по участку улицы Московской от площади Московской до Безымянного переулка. Сообщив об этом, городские власти не рассказали, как именно из-за этого будет ходить общественный транспорт. Схемы опубликовали только после критики читателей KP40 и нашего обращения в городскую администрацию.

Троллейбусы №2, 5 и 6 на время ремонтных работ полностью отменят.

Автобусы будут объезжать перекрытый участок по улице Телевизионной.

Ниже приводим подробные схемы, по которым будет двигаться общественный транспорт.

Движение муниципальных маршрутов № 2, 85, 90, 93, 95, 98, 99 в направлении центральной части города будет осуществляться по улицам: ул. Московская — пер. Безымянный — ул. Телевизионная — ул. Билибина — ул. Московская и далее по маршруту, по направлению из города движение будет осуществляться в обратном порядке.

Движение муниципальных маршрутов № 9, 82, 91 в направлении центральной части города будет осуществляться по улицам: ул. Московская — пер. Безымянный — ул. Телевизионная и далее по маршруту, по направлению из города движение будет осуществляться в обратном порядке.

Движение муниципального маршрута № 64 в направлении центральной части города будет осуществляться по улицам: ул. Московская — пер. Безымянный — ул. Телевизионная — ул. Билибина.

Движение муниципального маршрута № 97 в направлении центральной части города будет осуществляться по улицам: ул. Московская — пер. Безымянный — ул. Телевизионная — ул. Билибина — ул. Ленина и далее по маршруту, по направлению из города движение будет осуществляться в обратном порядке.

Движение муниципального маршрута № 61 в направлении центральной части города будет осуществляться по улицам: ул. Глаголева — ул. Московская и далее по маршруту, по направлению из города движение будет осуществляться в обратном порядке.

- Остановка транспортных средств будет осуществляться на обустроенных остановочных пунктах по ходу движения маршрутов, - отмечают в городской управе.

Тем временем

В центре Калуги «Мерседес» вылетел на тротуар: пострадали четыре человека. Подробности.