В центре Калуги «Мерседес» вылетел на тротуар: пострадали четыре человека

Днём в четверг, 23 июля, на перекрёстке улиц Московской и Баррикад в Калуге столкнулись два легковых автомобиля - «Мерседес» и «Хендай». Авария произошла около 15:25.

По предварительной информации, 40-летний водитель «Мерседеса» с Московской пытался повернуть налево на Баррикад в сторону улицы Ленина, но не пропустил встречный «Хендай». За рулём этой машины ехал 28-летний мужчина.

От удара «Мерседес» вылетел на тротуар.

Различные травмы в аварии получили оба водителя, а также два пассажира «Хендая», сообщили KP40 в управлении МВД по Калужской области. Никто из пешеходов не пострадал.

Точные обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Тем временем

В Калуге улицы Тульскую и Баррикад соединят новой дорогой. Подробности.