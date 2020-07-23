В Калуге улицы Тульскую и Баррикад соединят новой дорогой

В Калуге уже больше семи лет обсуждают превращение Окской железнодорожной ветки в дорогу и общественные пространства. В прошлом году проектировщики представляли концепции, которые предполагают создание автодороги и парков.

На какой стадии находится проект, в четверг, 23 июля, в рамках прямой линии в «ВКонтакте» рассказал министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил ГОЛУБЕВ.

– Заканчивается история существования Окской железнодорожной ветки, - отметил он. - Сейчас город Калуга ведёт активную работу с собственником, с РЖД, по передаче в муниципальную собственность. Перспективы развития простые – это, конечно, улучшение транспортной доступности внутри города.

По словам Голубева, на насыпи будет построена новая дорога для машин между улицами Баррикад и Тульской.

А в районах улиц Ленина, Болдина, Жукова планируется создать общественные пространства.

Какие-либо сроки реализации проекта Голубев не назвал.

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