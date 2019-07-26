Новая улица или парк: калужан просят выбрать, во что превратить железную дорогу

Окскую железную дорогу в Калуге предлагают закатать в асфальт уже как минимум шесть лет. За это время городом руководит уже четвёртый голова, а пути от Болдина до Билибина по-прежнему никак не используются.

Последний раз публично тема Окской ветки обсуждалась осенью прошлого года. Но из тех разговоров стало понятно, что у властей до сих пор нет четкого понимания, что же делать с этой территорией. Заявлялось лишь, что с РЖД договорились о выкупе земли.

Прояснить ситуацию для чиновников и жителей Калуги, возможно, сможет скорректированный проект планировки и межевания территории. Первоначальный вариант этого документа разрабатывали в 2016 году специалисты из Ярославля. Документом предполагалось строительство улично-дорожной сети с жилой застройкой. Но его отклонили.

– На прошедших публичных слушаниях было очень много негативных высказываний от жителей данной территории, - рассказывала осенью главный специалист Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Наталья КЕЗИНА. – В итоге было вынесено решение – предложить городскому голове отклонить данную документацию. Замечания, которые были названы, разработчики не устранили, повторно документация представлена не была.

Новые торги были объявлены в конце мая. Цена контракта на корректировку проекта – 2,76 миллиона рублей. Поучаствовать в конкурсе согласилась лишь одна петербургская компания. С ней в конце июня и заключили контракт. Крайний срок его исполнения – 31 декабря.

А в четверг, 25 июля, представители проектировщика опубликовали опрос, в котором калужанам предлагают выбрать один из трёх вариантов развития территории:

1 вариант. Переустройство неиспользуемой железной дороги в улицу местного значения с организацией движения автомобилей, пешеходов и с устройством велосипедных дорожек. Вариант предполагает реконструкцию и объединение Резервного переулка, улиц Подгорной и Стеклянников Сад.

2 вариант. Переустройство ветки в пешеходную зону и общественное пространство. По всей длине предполагается прокладка велодорожек, устройство новых точек притяжения: зеленых зон, детских и спортивных площадок, скейтпарков и т.п.

3 вариант. Переустройство железной дороги на участке от улицы Билибина до улицы Жукова в пешеходную зону и общественное пространство (по варианту 2), а на участке от Жукова до Болдина - в улицу (по варианту 1).

Проектировщики подчёркивают, что предлагаемые варианты не являются окончательными и будут дорабатываться в ходе разработки проекта планировки территории. При этом они рассчитывают, что с помощью опроса калужане помогут выбрать оптимальный вариант развития событий.

Наша справка

Калужско-Окская ветвь была построена в 1874 году Обществом Ряжско-Вяземской железной дороги, одновременно с магистральным ходом Вязьма – Калуга – Тула – Узловая – Павелец. В 1882 году ветка была закрыта из-за нерентабельности и разобрана. Через четверть века, в 1908 году, её выстроили заново. В 1992 году ветка из главных путей была переведена в подъездной путь, а станция Калуга-Ока-Пристань закрыта.