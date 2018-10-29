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Город не знает, как развивать территорию Окской ж/д-ветки

29.10.2018 15:26 15 1040 Оксана КОЛОСОВА
Город не знает, как развивать территорию Окской ж/д-ветки

Судьбу территории, которую занимает Окская железнодорожная ветка, обсудили члены градостроительного совета в минувшую пятницу, 26 октября. Вопрос это не новый, в городской повестке он значится минимум два с половиной года. Так, в феврале 2016-го стало известно о том, что РЖД согласилась передать областному центру участок ж/д-ветки между улицами Болдина и Билибина. В планах у города было строительство на её месте двухполосной дороги протяжённостью 8 км.

Позже тема сошла на нет. Вскользь об Окской железнодорожной ветке упомянули на одном из форсайтов в «Точке кипения» минувшим летом.

- Мы вынашиваем грандиозную идею – создание велодороги на месте старой железнодорожной ветки, - рассказала на мероприятии руководитель экорезиденции «Зелёный центр» Екатерина НИКОЛАЕВА. – Невероятно амбициозный проект. Первый в России.

- В этом году точно, только если форс-мажор не случится, мы эту ветку выкупим у РЖД, - добавил тогда городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Одна из идей, которую мы обсуждали, соединить части города хорошим таким велосипедным стволом.

Впрочем, пока это не более, чем идеи, поскольку на данный момент у горуправы нет не только чёткого понимания, как развивать территорию Окской ж/д-ветки, но и проекта её межевания и планировки. Соответствующий проект разрабатывали специалисты из Ярославля. Его презентация состоялась на публичных слушаниях прошедшей весной. Документом предполагалось строительство улично-дорожной сети с жилой застройкой.

- На прошедших публичных слушаниях было очень много негативных высказываний от жителей данной территории, - рассказала на заседании градостроительного совета главный специалист Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги Наталья КЕЗИНА. – В итоге было вынесено решение – предложить городскому голове отклонить данную документацию. Замечания, которые были названы, разработчики не устранили, повторно документация представлена не была.

Обсуждение темы получилось довольно вялым.

- Я бы рассмотрел участками: где-то часть была бы пешеходной, где-то – связь между магистралями и улицами. Это позволит разгрузить часть города, - считает начальник Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Управления городского хозяйства г. Калуги Сергей НИЛОВ. – Решения есть, но их обязательно нужно моделировать, чтобы понимать, что мы получим.

- Сейчас начато строительство Дворца спорта и квартала «Мельница». Складывается впечатление, что здесь нужна пешеходная зона или зона совместного использования, - высказался один из членов градсовета. – Я понимаю, транспорт, автомобили – это самое главное. Но пешеходы при этом тоже не отменяются.

- Я совсем не рассматриваю возможность устройства здесь пешеходной зоны, - возразил архитектор Александр ФОКИН, - по одной простой причине: потому что с каждым днём город всё больше и больше стоит в пробках. Реализация отрезками не получится, потому что в них будет одна категория, а на этапах строительства по частям большого объекта – другая.

Так ни до чего не договорившись, участники совещания постановили: рекомендовать горуправе проработать варианты дальнейшего развития территории Окской ж/д-ветки. Как долго продлится эта работа и как скоро калужанам представят внятную концепцию использования данного земельного участка, неизвестно.

Наша справка
Калужско-Окская ветвь была построена в 1874 году Обществом Ряжско-Вяземской железной дороги, одновременно с магистральным ходом Вязьма – Калуга – Тула – Узловая – Павелец. В 1882 году ветка была закрыта из-за нерентабельности и разобрана. Через четверть века, в 1908 году, её выстроили заново. В 1992 году ветка из главных путей была переведена в подъездной путь, а станция Калуга-Ока-Пристань закрыта.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: транспорт железная дорога екатерина николаева дмитрий разумовский наталья кезина сергей нилов
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