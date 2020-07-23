В Калуге на 10 дней перекроют новый участок улицы Московской

На ближайших выходных в Калуге перекроют очередной участок улицы Московской, сообщает 23 июля городская управа. Это связано с проведением дорожных работ.

С 25 июля по 3 августа нельзя будет проехать от площади Московской до Безымянного переулка.

Общественный транспорт с улицы Московской будет перенаправлен на улицу Телевизионную.

- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - говорится в сообщении городской управы.

Как перекроют улицу Московскую. Кликните на схему, чтобы увеличить картинку.

Тем временем

В Калуге без предупреждения перекрыли улицу. Водители и дорожники устроили битву за ограждение. Публикуем видео.