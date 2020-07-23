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В Калуге водители и дорожники устроили битву за ограждение

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: Наталья ЧААДАЕВА.
Опубликовано: 23.07.2020 06:40 13 4328

Вечером в среду, 22 июля, в час пик в Калуге перекрыли движение на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Московской. Причём заранее чиновники не предупредили о таких манёврах.

Многие водители увидели перед собой пластиковые ограждения и знаки только при въезде на перекрёсток.

- Нас тупо высадили из «Газели», - рассказала KP40 одна из калужанок, которая ехала в этот момент домой в пассажирском микроавтобусе. – Типа, дальше как хотите добирайтесь.

В итоге автомобилисты поделились на две части: одни разворачивались через сплошную и ехали обратно, а другие устроили битву с дорожниками за пластиковое ограждение. Водители выскакивали на дорогу, отодвигали ограждение в сторону и проезжали между тяжёлой техникой дорожников. Через несколько минут те ставили кубы обратно. И так повторялось несколько раз.

О перекрытиях заранее не предупредили.

Отметим, что последние сообщения о перекрытиях на Московской от городских властей поступали две недели назад. Тогда участок от Баррикад до Либкнехта обещали доделать до 20 июля. И хотя работы на центральной улице Калуги продолжаются, никаких предупреждений чиновники до сих пор не опубликовали.

Пешеходам также приходится терпеть вот такие тротуары.

 

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: Наталья ЧААДАЕВА.
Опубликовано: 23.07.2020 06:40 13 4328
Тэги: авто дороги видео
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