В Калуге водители и дорожники устроили битву за ограждение

Вечером в среду, 22 июля, в час пик в Калуге перекрыли движение на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Московской. Причём заранее чиновники не предупредили о таких манёврах.
Многие водители увидели перед собой пластиковые ограждения и знаки только при въезде на перекрёсток.
- Нас тупо высадили из «Газели», - рассказала KP40 одна из калужанок, которая ехала в этот момент домой в пассажирском микроавтобусе. – Типа, дальше как хотите добирайтесь.
В итоге автомобилисты поделились на две части: одни разворачивались через сплошную и ехали обратно, а другие устроили битву с дорожниками за пластиковое ограждение. Водители выскакивали на дорогу, отодвигали ограждение в сторону и проезжали между тяжёлой техникой дорожников. Через несколько минут те ставили кубы обратно. И так повторялось несколько раз.
О перекрытиях заранее не предупредили.
Отметим, что последние сообщения о перекрытиях на Московской от городских властей поступали две недели назад. Тогда участок от Баррикад до Либкнехта обещали доделать до 20 июля. И хотя работы на центральной улице Калуги продолжаются, никаких предупреждений чиновники до сих пор не опубликовали.
Пешеходам также приходится терпеть вот такие тротуары.
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