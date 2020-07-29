В Калуге дорожные работы на улице Московской вызвали суперпробку

В среду, 29 июля, в Калуге заметно затруднено движение в районе путепровода на улице Московской.

Машины стоят со стороны центра от «Линии» до путепровода. Также пробки на Путейской, Глаголева, Телевизионной.

Как мы уже рассказывали, с 6 июля ремонтируется участок улицы Московской между улицами Поселковой и Азаровской. Городская управа сообщала, что всё должны доделать к 20 июля. Однако дорожники работают там до сих пор. И никаких объявлений о переносе сроков ремонта городская власть не публиковала, хотя на календаре уже 29 июля.

- Хочется поделиться ужасом, который творится на мосту на Московской, он же путепровод, - написала 29 июля в группе «Калуга и калужане» в Facebook Светлана Кондионова. - Идёт ремонт, заделывают дыры в асфальте. Мини-экскаватор бросает асфальт в дыры, по ним тут же едут машины, рабочие его ровняют в опасной близости от машин, мини-экскаватор разворачивается на встречке. Большой экскаватор работает в опасной близости с машинами. Ремонт в пробке без каких-либо ограничений и опознавательных знаков. Я помню, несколько лет назад перекрывали одну полосу и спокойно и безопасно делали ремонт. Как вообще такое возможно? Почему никто не контролирует подрядчиков? К сожалению, поздно стала снимать, были моменты опасней. Почему такие подрядчики вообще имеют допуск к работам?

Подписчики KP40 в «Вконтакте» также сообщают о вынужденном стоянии в пробках на Московской.

- У меня вопрос к нашей власти, - пишет Ирина Прокопова. - Почему нельзя организовать ремонт дорог в ночное время в тех районах, где нет поблизости жилых домом. Что за безобразие? Пробка! Не просто пробка, а суперпробка на Московской - район Поселковой и далее... Это элементарное издевательство над людьми.

Пробки на Московской вечером 28 июля.

- Прямо сейчас «едем» по Московской уже целый час от Московской площади до путепровода, никак не доедем, - рассказала Любовь Владимирова. - Это жесть.

- Ехала утром на работу, с Малинников на Северный, на Поселковой встали плотно, так пришлось водителю разворачиваться и ехать через Синие мосты на Малинники, знала бы, что такое дело, на Малинниках бы на 97 села, - отмечает Оксана Ратникова.

- 40 минут сегодня там ехали в сторону Кубяки! – возмущается Анастасия Антипова.

Мы направили вопросы в пресс-службу горуправы о том, когда же планируется завершить работы на путепроводе. Если ответы последуют, опубликуем их на сайте.

Напомним, полностью перекрыт сейчас участок улицы Московской от площади Московской до Безымянного переулка. Там работы обещают завершить уже к 3 августа.

Из-за этих перекрытий общественный транспорт ходит по измененным схемам.

В район путепровода и Синих мостов 29 июля лучше не ехать.

UPD. За огромную пробку в Калуге подрядчика оштрафуют на 100 тысяч рублей.

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