В Калужской области 12-летний водитель сбил женщину

Около 19:05 во вторник, 28 июля, на улице Куйбышева в Козельске произошло ДТП, в котором пострадала 82-летняя женщина.

По предварительным данным, 12-летний мальчик за рулём мопеда «Альфа» ехал по дороге и сбил пенсионерку, которая шла по краю проезжей части.

С различными травмами женщину отвезли в больницу, сообщает УГИБДД по Калужской области.

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