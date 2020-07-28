На улице Плеханова в Калуге нашли труп 23-летнего студента

Около 8 утра во вторник, 28 июля, возле общежития на улице Плеханова в Калуге нашли тело 23-летнего мужчины. По предварительным данным, он упал с 9 этажа, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, погибший выпал из окна комнаты, расположенной на 9 этаже общежития, вследствие собственной неосторожности, - отмечают в СК. - Проводится судебно-медицинское исследование, опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Следователи уточняют, что молодой человек учился в одном из вузов Калуги. На момент происшествия он, вероятно, находился в состоянии опьянения.

Проверка сейчас продолжается.

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