В Калуге четыре человека пострадали в правобережных авариях

В понедельник, 27 июля, на Правом берегу в Калуге два ДТП произошли с разницей в 15 минут. В обеих авариях пострадали два человека.

По предварительным данным, около 16:05 на регулируемом перекрёстке улиц Фомушина и 65 лет Победы 29-летняя женщина за рулём «Лифана» поворачивала налево и допустила столкновение с «Фордом». После этого «Лифан» врезался в металлическое ограждение.

Травмы получили 64-летняя пассажирка этой машины и четырёхлетний мальчик, ехавший с ней.

ДТП на улицу Фомушина и 65 лет Победы.

А в 16:20 на перекрёстке Тульского шоссе и улицы Энергетиков столкнулись «Хендай» и «Мицубиси».

По предварительным данным, 40-летний водитель «Хендая» при повороте налево врезался в «Мицубиси».

Авария на Тульском шоссе.

Пострадали оба водителя, рассказали в УГИБДД по Калужской области.

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