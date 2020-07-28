В Калуге четыре человека пострадали в правобережных авариях

В понедельник, 27 июля, на Правом берегу в Калуге два ДТП произошли с разницей в 15 минут. В обеих авариях пострадали два человека.
По предварительным данным, около 16:05 на регулируемом перекрёстке улиц Фомушина и 65 лет Победы 29-летняя женщина за рулём «Лифана» поворачивала налево и допустила столкновение с «Фордом». После этого «Лифан» врезался в металлическое ограждение.
Травмы получили 64-летняя пассажирка этой машины и четырёхлетний мальчик, ехавший с ней.
ДТП на улицу Фомушина и 65 лет Победы.
А в 16:20 на перекрёстке Тульского шоссе и улицы Энергетиков столкнулись «Хендай» и «Мицубиси».
По предварительным данным, 40-летний водитель «Хендая» при повороте налево врезался в «Мицубиси».
Авария на Тульском шоссе.
Пострадали оба водителя, рассказали в УГИБДД по Калужской области.
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