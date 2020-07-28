В Калуге «Тойота» попала под мусоровоз и бензовоз

Около 10:25 утра в понедельник, 27 июля, на Грабцевском шоссе в Калуге произошла массовая авария. Во вторник калужское региональное УГИБДД рассказало подробности.

По предварительным данным, 29-летний водитель мусоровоза МАЗ ехал в левом ряду, не соблюдал дистанцию и врезался в легковую «Тойоту». От удара легковушку отбросило на бензовоз КамАЗ.

Различные травмы в ДТП получили 47-летний водитель «Тойоты» и его 29-летняя пассажирка, рассказали KP40 в УГИБДД по Калужской области.

Фото с места происшествия опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области.

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