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В Калуге запланировали массовую вырубку деревьев

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 28.07.2020 10:39 16 2143
В Калуге запланировали массовую вырубку деревьев

Калугу ждёт массовая вырубка деревьев. Город будут избавлять от ясеня, который заражён вредителем - ясеневой изумрудной узкотелой златкой, рассказал на планёрке в городской управе в понедельник, 27 июля, врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

По его словам, это насекомое нанесло серьёзный урон практически во всех городах Центрального федерального округа, а теперь добралось и до Калуги.

- Крона засыхает, начинают расти кусты из нижней части ствола, - описал Денисов признаки поражения деревьев.

Он распорядился к концу недели озвучить число деревьев, которые подлежат уничтожению. По предварительным данным, их больше тысячи.

Начальник управления городского хозяйства, заместитель городского головы Александр ШПИРЕНКО рассказал, что только на Тульском шоссе обнаружили более 100 заболевших ясеней.

Чтобы справится с вредителем, их придётся вырубить. На этих же местах обещают посадить новые деревья. Только на Тульское шоссе из бюджета планируют потратить около 490 тысяч рублей.

Тем временем

В Калужской области начали штрафовать открывшиеся кафе и рестораны. Подробности.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 28.07.2020 10:39 16 2143
Тэги: благоустройство дмитрий денисов александр шпиренко
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