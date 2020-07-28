В Калужской области начали штрафовать открывшиеся кафе и рестораны

С 23 июля в Калужской области разрешили полноценную работу кафе и ресторанов. Однако не все работники заведений общественного питания соблюдают санитарные нормы, введённые из-за эпидемии коронавируса, сообщает управление административно-технического контроля Калужской области.

Проверяющие отмечают, что кафе и рестораны расслабились, выявлены грубые нарушения.

- Только за два выходных дня, 25-26 июля, было проверено 317 объектов сферы питания, расположенных на территории региона, - отмечает управление административно-технического контроля. - В ходе мониторинговых мероприятий были выявлены грубые нарушения. Нередко сотрудники кафе и ресторанов сами работают без масок и перчаток, а также не требуют ношения индивидуальных средств защиты органов дыхания посетителями, не везде соблюдается социальная дистанция, нередко расстояние между столами меньше 1,5 метра, отсутствуют антисептические средства.

За выходные выявлено 51 нарушение. Виновников ждут штрафы.

- В связи с постепенным снятием ограничений и стабильной эпидемиологической ситуацией в регионе наше население немного расслабилось и начало забывать, что режим повышенной готовности и масочный режим в регионе еще не снят и продолжает действовать, - отмечает начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав ОРЕХОВ. - Надо помнить, что от нашей дисциплинированности и ответственности зависит наше здоровье и здоровье окружающих.

Напомним, на данный момент в Калужской области лечится от коронавируса 1331 человек.

С 28 июля в нашем регионе начался третий этап снятия ограничений. Разрешено открыть всё, кроме детских загородных лагерей.

В то же время до 31 августа продлён режим повышенной готовности и масочный режим.

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