В Калужской области поймали маньяка, нападавшего на женщин

В Калужской области 36-летнего жителя Подмосковья обвиняют в преступлениях сразу по трём уголовным статьям: разбойное нападение, насильственные действия сексуального характера и кража.

По версии следствия, первое нападение произошло в мае 2019 года рядом с городом Кременки Жуковского района.

- Обвиняемый напал на проезжавшую по лесному массиву на велосипеде женщину, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и ценное имущество, а затем совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, - рассказали во вторник, 28 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Спустя месяц, в июне 2019 года, мужчина аналогичным способом напал на другую женщину в лесном массиве вблизи дачного кооператива Жуковского района и совершил преступление против половой неприкосновенности потерпевшей.

А в сентябре 2019 года этот же человек похитил с территории дачного участка в селе Троицкое Жуковского района мобильный телефон и деньги, принадлежавшие местной жительнице, говорят в СК.

Вскоре подозреваемого задержали. В ходе следствия выяснилось, что он также причастен к краже телефона и ключей от машины в селе Троицкое, произошедшей в августе 2018 года.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

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