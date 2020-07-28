В Калужской области нашли нелегальный детский лагерь со 128 детьми

В Жуковском районе Калужской области обнаружен детский лагерь со 128 детьми из Москвы и Московской области. Вместе с ними находились 23 взрослых человека, сообщает во вторник, 28 июля, УМВД по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, в нынешнем году в нашем регионе решили не открывать детские лагеря из-за эпидемии коронавируса. Поэтому массовый отдых детей в Жуковском районе подпадает под административную статью «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Обстоятельства нахождения несовершеннолетних в данном учреждении устанавливаются, - говорят в полиции. - Соответствующая информация направлена в прокуратуру Жуковского района, Роспотребнадзор Калужской области и КДНиЗП Жуковского района.

В июне, напомним, нелегальный детский лагерь нашли в Боровском районе.

Тем временем

Калужская область с 28 июля перешла на третий этап снятия ограничений. Подробности.