В Калужской области несколько детей собрались в одном доме: полиция проводит проверку

В Боровском районе в частном доме полицейские обнаружили несколько детей 8-10 лет из разных семей в одном частном доме.

- В ОМВД России по Боровскому району поступили сведения о возможной деятельности в деревне Колодези детского лагеря, в работе которого могут быть усмотрены нарушения действующих правил, - отмечают 17 июня в полиции Калужской области. - В ходе осмотра территории частного домовладения сотрудники полиции выявили присутствие нескольких детей в возрасте от 8 до 10 лет, предположительно, жителей Московской области.

Проводится проверка.

Ранее, напомним, сообщалось, что детские лагеря в Калужской области смогут открыться с 1 июля, если улучшится ситуация с коронавирусом.