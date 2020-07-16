$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт

В Калуге родители посадили восьмилетнего мальчика за руль машины

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2020 14:51 4 1066
В Калуге родители посадили восьмилетнего мальчика за руль машины

В деревне Лихун на территории Калуги сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Фольксваген», за рулём которого находился восьмилетний мальчик. Из-за невысокого роста ребёнок сидел на подушке, сообщает в четверг, 16 июля, калужский городской отдел ГИБДД.

Рядом, на пассажирском сиденье, находился отец мальчика.

- Отец решил обучить сына вождению и доверил ему управление машиной, - говорят в полиции. - Мать ребёнка, находящаяся в этот момент также в салоне автомобиля, пояснила полицейским, что одобряет решение супруга.

На отца юного калужского водителя составили административный протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права». Штраф – 30 000 рублей.

Кроме того, проверку будет проводить и подразделение по делам несовершеннолетних.

- Разрешая несовершеннолетнему ребенку управлять автомобилем, вы создаете реальную опасность как для него, так и для окружающих, - подчеркивают в ГИБДД. - Поведение ребенка непредсказуемо, у него нет навыков вождения транспортным средством, он может отвлечься, а автомобиль тем временем превратится в неконтролируемый и опасный объект.

Тем временем

В Калуге мужчина открыл стрельбу на улице. Подробности.

Смертельное ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Калужской области. Подробности.

В Калуге разметку вырубили топором. Подробности.

Калужане перестали носить маски: власти объявили о новых проверках. Подробности

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2020 14:51 4 1066
Тэги: авто дети гибдд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Изготовление печатных агитационных материалов
Более трех тысяч номеров мобильной связи «Ростелекома» подключили предприниматели Калужской области с начала года
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
«Ростелеком» установил свыше пяти тысяч умных приборов учета в жилых домах Калуги и Обнинска
Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»
Яркое лето, свежий воздух и прогулки: этнографический парк ЭТНОМИР открыт для калужан и гостей столицы.
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Аренда опалубки в Питере
Кредит на выгодных условиях – это реально
В Вологодской области реализовали проект по развитию полиатлона в режиме онлайн

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru