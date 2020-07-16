В Калуге родители посадили восьмилетнего мальчика за руль машины

В деревне Лихун на территории Калуги сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Фольксваген», за рулём которого находился восьмилетний мальчик. Из-за невысокого роста ребёнок сидел на подушке, сообщает в четверг, 16 июля, калужский городской отдел ГИБДД.

Рядом, на пассажирском сиденье, находился отец мальчика.

- Отец решил обучить сына вождению и доверил ему управление машиной, - говорят в полиции. - Мать ребёнка, находящаяся в этот момент также в салоне автомобиля, пояснила полицейским, что одобряет решение супруга.

На отца юного калужского водителя составили административный протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права». Штраф – 30 000 рублей.

Кроме того, проверку будет проводить и подразделение по делам несовершеннолетних.

- Разрешая несовершеннолетнему ребенку управлять автомобилем, вы создаете реальную опасность как для него, так и для окружающих, - подчеркивают в ГИБДД. - Поведение ребенка непредсказуемо, у него нет навыков вождения транспортным средством, он может отвлечься, а автомобиль тем временем превратится в неконтролируемый и опасный объект.

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