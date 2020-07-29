В Калуге начали штрафовать таксистов

В Калуге нашли нарушителей-таксистов у железнодорожного вокзала. В среду, 29 июля, об этом сообщает Управление административно-технического контроля Калужской области. Это ведомство проводило проверку совместно с сотрудниками ГИБДД.

- В ходе проведения совместного рейда было проверено 16 транспортных средств, зафиксировано два случая отсутствия у водителей путевого листа с отметкой о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров, - отмечают в управлении. - В результате водители на месте остановки были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Два водителя незаконно установили на своё транспортное средство опознавательный фонарь легкового такси. Фонари конфисковали.

- Также остановлен водитель, который управлял транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, - подчёркивают в управлении административно-технического контроля.

Кроме того, водителям напомнили об обязанности до 31 августа соблюдать масочный режим.

Аналогичные рейды прошли в Обнинске, Кондрово, Юхнове и других городах региона.

Тем временем

В Калуге 29 июля отключат электричество и воду.

На шести улицах Калуги отключат воду 30 июля. Подробности.