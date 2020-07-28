Власти Калуги предупредили о массовых проблемах с водой

Калугу ждут очередные проблемы с водой. В среду, 29 июля, начнутся работы по подключению сетей на месте строительства нового кампуса МГТУ им. Баумана в Пучково. Из-за этого на десятках улиц будет наблюдаться пониженное давление. Выше второго этажа воды и вовсе может не быть, предупреждает городская управа.
Пониженное давление или отсутствие воды с 8:30 29 июля до 8:00 30 июля:
О подвозе воды власти пока ничего не сообщают.
Тем временем
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