Власти Калуги предупредили о массовых проблемах с водой

Калугу ждут очередные проблемы с водой. В среду, 29 июля, начнутся работы по подключению сетей на месте строительства нового кампуса МГТУ им. Баумана в Пучково. Из-за этого на десятках улиц будет наблюдаться пониженное давление. Выше второго этажа воды и вовсе может не быть, предупреждает городская управа.

Пониженное давление или отсутствие воды с 8:30 29 июля до 8:00 30 июля:

ул. Аэропортовская,

пер. Аэропортовский,

ул. Взлетная,

Калту,

д. Бутырки,

ул. Кукареки,

ул. Новосельская,

ул. Ольговка,

ул. Сельская,

ул. Литвиновская,

ул. Прончищева,

ул. Молодежная,

ул. Клюквина,

ул. Пригородная,

ул. Моторная,

ул. Платова,

ул. Проезжая,

ул. Новаторская,

ул. Калужская,

б-р Солнечный,

Дубрава,

Нефтебаза,

Бушмановка,

д. Ждамирово,

д. Пучково,

д. Тинино,

Турынино,

906 База,

ул. Болдина,

ул. Спичечная,

ул. Постовалова,

ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда).

О подвозе воды власти пока ничего не сообщают.

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