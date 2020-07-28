В Калужской областной больнице выписали последнего пациента с коронавирусом. В понедельник, 27 июля, об этом сообщила главный врач больницы в Анненках Елена РАЗУМЕЕВА.
С 11 мая по 27 июля там лечились 702 калужанина с COVID-19.
- Начали дезинфекцию помещений, - пояснила Разумеева. - В августе пациентов примет отделение ветеранов, затем постепенно и остальные отделения вернутся на свои прежние места.
Напомним, на данный момент в Калужской области лечится от коронавируса 1331 человек.
С 28 июля в нашем регионе начался третий этап снятия ограничений. Разрешено открыть всё, кроме детских загородных лагерей.
В то же время до 31 августа продлён режим повышенной готовности и масочный режим.
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