В Калужской областной больнице выписали последнего пациента с коронавирусом. В понедельник, 27 июля, об этом сообщила главный врач больницы в Анненках Елена РАЗУМЕЕВА.

С 11 мая по 27 июля там лечились 702 калужанина с COVID-19.

- Начали дезинфекцию помещений, - пояснила Разумеева. - В августе пациентов примет отделение ветеранов, затем постепенно и остальные отделения вернутся на свои прежние места.

Напомним, на данный момент в Калужской области лечится от коронавируса 1331 человек.

С 28 июля в нашем регионе начался третий этап снятия ограничений. Разрешено открыть всё, кроме детских загородных лагерей.

В то же время до 31 августа продлён режим повышенной готовности и масочный режим.

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