На шести улицах Калуги отключат воду 30 июля

В четверг, 30 июля, в Калуге пройдут работы по замене аварийного участка водопровода на перекрёстке улиц Суворова и Энгельса. Из-за этого на шести улицах города отключат воду, сообщает администрация областного центра.

Отключение холодной воды в Калуге 30 июля 2020 года с 9:00 до 20:00:

ул. Суворова, д. 153 к. 4, 2, 1; 155; 159; 160; 160 к. 1; 165; 174; 179; 181; 182; 187 а; 188; 189;

пер. Теренинский;

ул. Чижевского, д. 16;

ул. Ф. Энгельса, д. 7;

пл. Победы, д. 1, 2, 3;

ул. Кирова, 59, 63, 67.

Под отключение попадают школа №15 и котельная на Энгельса, 13а.

Тем временем

В Калуге 29 июля отключат электричество и воду.