На шести улицах Калуги отключат воду 30 июля

В четверг, 30 июля, в Калуге пройдут работы по замене аварийного участка водопровода на перекрёстке улиц Суворова и Энгельса. Из-за этого на шести улицах города отключат воду, сообщает администрация областного центра.
Отключение холодной воды в Калуге 30 июля 2020 года с 9:00 до 20:00:
Под отключение попадают школа №15 и котельная на Энгельса, 13а.
Тем временем
В Калуге 29 июля отключат электричество и воду.
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