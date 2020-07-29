В Калужской области 128 детей из нелегального лагеря вернули родителям

Как мы уже рассказывали, в Жуковском районе Калужской области обнаружили нелегальный детский лагерь со 128 детьми из Москвы и Московской области. В среду, 29 июля, прокуратура региона рассказала о результатах проверки.

Дети находились в районе деревни Грибовка Жуковского района на базе отдыха.

- Разрешение оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Калужской области организацией получено не было, - отмечают в прокуратуре. - Кроме того, в нарушение требований санитарного законодательства организацией в территориальный орган Роспотребнадзора уведомление о планируемых сроках открытия лагеря также направлено не было.

Детей вернули родителям. А организаторов подобного отдыха ждёт дисциплинарная ответственность.

Напомним, в нынешнем году в нашем регионе решили не открывать детские лагеря из-за эпидемии коронавируса.

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