В Калужской области пенсии увеличатся с 1 августа

В Калужской области с 1 августа пересчитают пенсии работавшим в 2019 году пенсионерам.

- Основанием для этого перерасчета являются страховые взносы, которые начислены работодателем за 2019 год, - рассказали нам 31 июля в отделении Пенсионного фонда по Калужской области. - На данный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и страховых пенсий по инвалидности. В Калужской области прибавку к пенсии получат 94 754 пенсионеров. Общая численность пенсионеров, получающих страховые пенсии, составляет 281 812 человек.

Как отмечает ведомство, августовский перерасчет носит сугубо индивидуальный характер и зависит от суммы обязательных страховых взносов, которые работодатель начислял за работающего пенсионера в 2019 году.

Максимальное увеличение страховой пенсии с 1 августа, для оставивших работу до 1 мая 2020 года, составит 279 рублей.

В тоже время у пенсионеров, которые продолжают работать и получают пенсии, размер выплаты вырастет не более чем на 261 рубль 72 копейки.

Тем временем

В Калуге назвали дату проведения шествия выпускников. Подробности.