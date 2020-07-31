В Калуге утвердили маршрут шествия выпускников

Как мы уже рассказывали, в июне в Калуге не смогли провести традиционное шествие выпускников из-за эпидемии коронавируса. Новую дату городские чиновники назвали на этой неделе – 22 августа.

А в пятницу, 31 июля, официально утверждён маршрут шествия.

- Нашим ведомствам поручили организовать торжественное движение выпускников 11-х классов по маршруту: площадь Победы, улицы Кирова, Ленина, площадь Старый Торг, улица Баженова, Городской парк культуры и отдыха, - написал в соцсетях врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

В какое время будут перекрываться улицы Калуги, пока не сообщается.

Тем временем

В Калужской области обнаружили останки 256 бойцов Красной армии. Подробности.