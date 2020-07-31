В Калужской области обнаружили останки 256 бойцов Красной армии

Участники экспедиции поискового общественного объединения «Память» вблизи деревни Иклинское Боровского района обнаружили останки 256 бойцов Красной армии. Они погибли здесь во время боев в декабре 1941 года.

- В суровую зиму 1941-1942 гг. бойцам Красной армии удалось прервать победное шествие немецких захватчиков и первый раз заставить их отступать, - сообщает в пятницу, 31 июля, калужское региональное управление Следственного комитета. - Боевые действия в Боровском районе, входившем тогда в Московскую область, начались в октябре 1941 года в ходе реализации немецкого плана наступления на Москву под названием «Операция Тайфун». В период 23-25 декабря 1941 года нашим войскам удалось прорвать позиции врага и освободить Иклинское - первый населенный пункт Боровского района, после чего началось постепенное продвижение на запад.

Сейчас ведется архивная работа по установлению личностей погибших солдат.

Обнаруженные останки с приданием воинских почестей будут захоронены на территории Боровского района.

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