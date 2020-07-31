В Калужской области нашли опасные детские площадки

В Куйбышевском районе Калужской области нашли детские площадки, которые были опасны для посетителей. В пятницу, 31 июля, о результатах проверки рассказали в прокуратуре региона.

- На площадках не выполнена подсыпка песка в малых архитектурных формах в виде горок, песочницы, прилегающая территория не окошена, не выполнена замена подшипников на каруселях, не зафиксированы крепления на качелях, - отмечают в ведомстве.

На виновников завели административные дела. А от глав администрация потребовали всё исправить.

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