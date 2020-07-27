В Калуге назвали дату проведения шествия выпускников

В нынешнем году шествие выпускников в Калуге, отмененное в июне, планируется провести 22 августа. В понедельник, 27 июля, на планёрке в городской управе об этом рассказал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

По его словам, к этой дате Калужская область уже должна будет находиться на третьем этапе снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.

В начале лета высказывались идеи совместить День выпускника и День города и отпраздновать всё в последнюю субботу августа. Однако сами выпускники выступили за отдельную дату.

После традиционного шествия от площади Победы состоится праздничная программа в калужском Парке культуры и отдыха. Звёздных исполнителей на концерт приглашать не будут – в бюджете нет на это денег.

Вечером планируется салют.

Полная программа Дня выпускника в Калуге появится позже.

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