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«Всё получится». Градоначальник рассказал, как в Калуге пройдёт День города-2020

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 19.06.2020 08:28 0 513
«Всё получится». Градоначальник рассказал, как в Калуге пройдёт День города-2020

В четверг, 18 июня, глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал, как в этом году будет праздноваться День города. Он запланирован на 29 августа.

«Карнавал в любом случае»

- Концепция уже задана, работаем. Концепция украшения города разработана. Смотрим, что у нас есть на складах, проводим ревизию. Определяем места установки, места активностей.

По словам Дмитрия Денисова, горуправа уже принимает заявки на участие в карнавальном шествии.

- Карнавал проведём в любом случае, но с учётом возможных ограничений, - отметил Денисов.

Выпускной в стиле Casual

Мы поинтересовались, как и когда пройдёт в этом году городской выпускной. Напомним, ранее глава администрации Калуги предлагал совместить его с празднованием Дня города.

- Торжественное прохождение от Вечного огня на площади Победы к месту празднования выпускного – это традиция для Калуги. Пройдёт ли оно в укороченной форме или нет, мы сейчас не готовы сказать: слишком высок уровень неопределённости, поэтому принимать какие-то решения сейчас чрезвычайно нецелесообразно, - ответил Денисов. – Была идея сделать такую установку, чтобы ребята оделись в одежду Casual, приняли участие в карнавальном шествии и таким образом почувствовали бы свою сопричастность с городом. Может быть, каждая школа придумает свою карнавальную концепцию. Также были мысли о создании для выпускников специальной зоны, где они имели бы возможность побыть отдельно от всех остальных калужан.

Градоначальник добавил, что окончательной концепции празднования выпускного на данный момент нет. Но пообещал, что до конца месяца она появится.

Плюс набережная водохранилища, минус Березуйский овраг

Ко Дню города будет благоустроено несколько значимых городских территорий.

- В рамках национального проекта «Комфортная городская среда» Калуга продолжит благоустройство публичных территорий, сообщил Денисов. - Сейчас ведутся работы на улицах Гурьянова, Вишневского, начинаются работы на улице Дорожной. Завершено благоустройство в сквере имени Краснопивцева, сквере Маршала Жукова. В перечень территорий, которые будут благоустроены в этом году, также попал Пуховский пруд. Самое главное – сконцентрировать небольшие финансовые ресурсы на определённых точечных объектах. Плюс набережная Яченского водохранилища.

Что касается таких сложных объектов, как Березуйский овраг, то по нему на данный момент уже выполнен весь комплекс инженерных изысканий. Он должен лечь в основу будущего технического задания на разработку проекта по благоустройству этой территории.

- Очень интересный, амбициозный проект. Но, если я какое-то заявление сделаю, это будет безответственно. Потому что ни источника финансирования, ни понимания, когда мы его получим, у меня в настоящий момент нет, - сказал Дмитрий Денисов.

Концепция празднования Новогодней столицы готова

Он также обмолвился, что на данный момент разработана концепция празднования мероприятий в рамках проекта «Новогодняя столица России».

- Всё очень здорово, будет интересная программа. Сектор главного архитектора хорошо потрудился. Концепция уже материализована на бумаге: с локациями, оформлением, брендированием, праздничной одеждой для волонтёров. Решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации. Думаю, всё получится.

 

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 19.06.2020 08:28 0 513
Тэги: городской голова калуги
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