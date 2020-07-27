В Калуге начался новый ремонт Гостиных рядов

На днях в Калуге строительными лесами закрыли часть фасада Гостиных рядов – со стороны улицы Ленина и площади Старый Торг. В «Народных новостях» об этом писал kgv.
Подрядчик должен завершить работы к 19 сентября. Стоимость контракта – более 3,4 миллиона рублей. При этом на аукцион поступила лишь одна заявка, соответствующая требованиям.
За эти деньги планируется отремонтировать южный и боковой фасады зданий по ул. Ленина, 126 стр.1 и стр.2
Напомним, предыдущие ремонтные работы проходили в Гостином дворе в 2015 году. Тогда для горожан была открыта внутренняя площадка, на которой начали проводиться концерты.
Тем временем
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