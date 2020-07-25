Электрички до Москвы заменят на автобусы

Как сообщает ЦППК, 26 июля и 2 августа на киевском направлении вводятся компенсационные автобусы.
Автобусы пустят от Киевского вокзала до калужского и по маршруту Солнечная – Калуга-1.
Причина - ремонтные работы на путях.
Публикуем расписание. Билеты на автобусы надо приобрести кассы. Также на них распространяется действие проездных ЦППК.
«Калуга-1» -«площадь Киевского вокзала» 26 июля и 2 августа - 21:00
Станция Солнечная» -«Калуга-1» 26 июля и 2 августа - 17:10
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