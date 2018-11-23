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Памятник 600-летию Калуги начал разваливаться

23.11.2018 12:32 5 1322 Дмитрий Ивьев
Памятник 600-летию Калуги начал разваливаться

Памятник в честь 600-летия Калуги, который обычно называют просто «шариком», начал разваливаться.

Открытый в октября 1977 года памятник нуждается в ремонте и представляет опасность для людей. От основания, на котором расположен шар, отваливаются куски бетона и арматура.

Ситуацию мы попросили прокомментировать в городской управе.

- Для проведения работ по сохранению памятника управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области по заявке управления экономики и имущественных отношений города Калуги подготовлен акт технического состояния объекта, а также выдано задание на проведение соответствующих мероприятий, - говорится в письме, полученном нами в пятницу, 23 ноября.

Вопрос выделения денег на проведение работ сейчас прорабатывается. Возможно, финансирование заложат в бюджет 2019 года.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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Тэги: общество
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