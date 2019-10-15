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ТОП-10 сайтов и новостей Калуги в первом месяце осени

15.10.2019 11:50 0 240
ТОП-10 сайтов и новостей Калуги в первом месяце осени

Мы продолжаем публиковать наш ежемесячный рейтинг калужских сайтов на основании данных статистки сервиса «Лайфинтернет», который ранжирует ресурсы по популярности в Калужском регионе.

Как мы уже указывали в предыдущих обзорах, с приходом лета активность в Сети традиционно падает. Однако эти времена уходят, хотя теплое начало осени внесло некоторые коррективы и немного сдвинуло сроки сезонного роста посещаемости новостных сайтов. Несмотря на это у ряда ресурсов в ТОПе статистика подросла, но в общем и целом ситуация осталась практически такой же, как в августе.

Прежде чем переходить к ТОПу, еще раз напомним, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. В наш обзор эти ресурсы не попадают.

ТОП Калуги. «Города и регионы»

ТОП Калуги. «Новости и СМИ»

ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов

А теперь переходим к новостям, которые в сентябре просматривались больше других.

Название новости

количество просмотров

Женщину насиловали на глазах у связанного мужчины

25 097

Погиб цветочный король Калуги Юрий Казанков

18 010

Овчарка съела другую собаку, люди боятся выходить на улицу

14 327

Вынесен приговор бывшему директору «Управления калужского троллейбуса»

14 326

Осталась неделя: новый подрядчик начал доделывать калужские дороги

14 195

Улицы Калуги тайно заасфальтировали

13 954

Аукцион не состоялся: кто будет доделывать калужские дороги

13 526

Ремонт дорог в Калуге остановился: с липецким подрядчиком расторгают контракты

12 725

Вежливый насильник нападал среди могил

12 134

На улице Плеханова разбили новый асфальт 

9 992

Вонь в Калуге: опасных веществ в воздухе не нашли

9 791

Хоть на первой строчке - криминал, но совершенно очевидно, что главная тема сентября - дороги. Ровно половина новостей топа - на эту тематику и суммарно их просматриваемость более чем в два раза выше криминального события на первой строчке рейтинга. Посмотреть на эту тему в развитии можно, ознакомившись с новостями по ссылке: Дороги

И в завершение - данные Индексов качества сайтов, который выводит для ресурсов рунета Яндекс. В этом месяце корпорация сообщила, что сделала алгоритм определения этого показателя более точным, поэтому, если раньше параметр выводился с точностью до 100 единиц, то теперь - до десяти.

Как выглядит обновленный, более точный показатель, смотрите ниже.

Домен

ИКС

kp40.ru

5000

kaluga24.tv

1760

kaluga-poisk.ru

1610

obninsk.name

1600

nikatv.ru

1410

kaluganews.ru

1220

vest-news.ru

1200

mkkaluga.ru

990

kaluganews.com

740

gtrk-kaluga.ru

670

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Тэги: рейтинг
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