ТОП-10 сайтов и новостей Калуги в первом месяце осени

Мы продолжаем публиковать наш ежемесячный рейтинг калужских сайтов на основании данных статистки сервиса «Лайфинтернет», который ранжирует ресурсы по популярности в Калужском регионе.
Как мы уже указывали в предыдущих обзорах, с приходом лета активность в Сети традиционно падает. Однако эти времена уходят, хотя теплое начало осени внесло некоторые коррективы и немного сдвинуло сроки сезонного роста посещаемости новостных сайтов. Несмотря на это у ряда ресурсов в ТОПе статистика подросла, но в общем и целом ситуация осталась практически такой же, как в августе.
Прежде чем переходить к ТОПу, еще раз напомним, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. В наш обзор эти ресурсы не попадают.
ТОП Калуги. «Города и регионы»
ТОП Калуги. «Новости и СМИ»
ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов
А теперь переходим к новостям, которые в сентябре просматривались больше других.
|
Название новости
|
количество просмотров
|
25 097
|
18 010
|
14 327
|
Вынесен приговор бывшему директору «Управления калужского троллейбуса»
|
14 326
|
Осталась неделя: новый подрядчик начал доделывать калужские дороги
|
14 195
|
13 954
|
13 526
|
Ремонт дорог в Калуге остановился: с липецким подрядчиком расторгают контракты
|
12 725
|
12 134
|
9 992
|
9 791
Хоть на первой строчке - криминал, но совершенно очевидно, что главная тема сентября - дороги. Ровно половина новостей топа - на эту тематику и суммарно их просматриваемость более чем в два раза выше криминального события на первой строчке рейтинга. Посмотреть на эту тему в развитии можно, ознакомившись с новостями по ссылке: Дороги
И в завершение - данные Индексов качества сайтов, который выводит для ресурсов рунета Яндекс. В этом месяце корпорация сообщила, что сделала алгоритм определения этого показателя более точным, поэтому, если раньше параметр выводился с точностью до 100 единиц, то теперь - до десяти.
Как выглядит обновленный, более точный показатель, смотрите ниже.
|
Домен
|
ИКС
|
kp40.ru
|
5000
|
kaluga24.tv
|
1760
|
kaluga-poisk.ru
|
1610
|
obninsk.name
|
1600
|
nikatv.ru
|
1410
|
kaluganews.ru
|
1220
|
vest-news.ru
|
1200
|
mkkaluga.ru
|
990
|
kaluganews.com
|
740
|
gtrk-kaluga.ru
|
670
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