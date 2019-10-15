ТОП-10 сайтов и новостей Калуги в первом месяце осени

15.10.2019 11:50 240

Мы продолжаем публиковать наш ежемесячный рейтинг калужских сайтов на основании данных статистки сервиса «Лайфинтернет», который ранжирует ресурсы по популярности в Калужском регионе.

Как мы уже указывали в предыдущих обзорах, с приходом лета активность в Сети традиционно падает. Однако эти времена уходят, хотя теплое начало осени внесло некоторые коррективы и немного сдвинуло сроки сезонного роста посещаемости новостных сайтов. Несмотря на это у ряда ресурсов в ТОПе статистика подросла, но в общем и целом ситуация осталась практически такой же, как в августе.

Прежде чем переходить к ТОПу, еще раз напомним, что ряд калужских сайтов либо не зарегистрирован в «Лайфинтернете», либо закрыл свою статистику от посторонних глаз. В наш обзор эти ресурсы не попадают.

ТОП Калуги. «Города и регионы»

ТОП Калуги. «Новости и СМИ»

ТОП Калуги. Общий. Все сайты из всех разделов

А теперь переходим к новостям, которые в сентябре просматривались больше других.

Хоть на первой строчке - криминал, но совершенно очевидно, что главная тема сентября - дороги. Ровно половина новостей топа - на эту тематику и суммарно их просматриваемость более чем в два раза выше криминального события на первой строчке рейтинга. Посмотреть на эту тему в развитии можно, ознакомившись с новостями по ссылке: Дороги

И в завершение - данные Индексов качества сайтов, который выводит для ресурсов рунета Яндекс. В этом месяце корпорация сообщила, что сделала алгоритм определения этого показателя более точным, поэтому, если раньше параметр выводился с точностью до 100 единиц, то теперь - до десяти.

Как выглядит обновленный, более точный показатель, смотрите ниже.