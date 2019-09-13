Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 13 сентября
$ 65.19 0.24
71.83 0.40
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Вонь в Калуге: опасных веществ в воздухе не нашли

13.09.2019 10:57 20 1688 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Вонь в Калуге: опасных веществ в воздухе не нашли

В четверг, 12 сентября, из разных районов Калуги начали поступать жалобы на неприятный запах в воздухе. Причины этого пока не установлены, сообщают в городской управе.

- Дежурная смена спасателей МКУ «Служба спасения» выезжала по наличию постороннего запах на ул. Гагарина (15:30) - запаха нет, ул. Тарасова (17:00) - запаха нет, ул. Секиотовская (19:50) - запах есть, БиотехРосва (21:05)- запаха нет, - отмечают в Единой дежурно-диспетчерской службе. - Источник запаха не определен.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский при этом уточнил, что проводились замеры воздуха на наличие вредных веществ. Опасных химических веществ не обнаружено.

Уважаемые читатели, а вы чувствовали неприятный запах в Калуге? На какой улице? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Как городской голова разоблачил губернатора 12.09.2019 21:30

Названа дата полного отключения аналогового телевидения 12.09.2019 15:22

Великое стояние на своём: Артамонов – за, чиновники Татарстана – против 12.09.2019 12:24

Пропавшую бабушку нашли в Калуге 12.09.2019 09:29

Исповедь многодетной матери: «Было время, когда нас кормили соседи» 11.09.2019 21:30

Народные новости
2145 7
anyen
1901 0
umike
4875 20
Приговор

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 20 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 14 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
сб 14 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 15 сентября, 15:00
Исторические танцы в «Вихре Времени»
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

сб 14 сентября, 11:00
Как котёнок научился мяукать
Калужский театр кукол
сб 14 сентября, 12:00
Городской праздник "Осенины"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 14 сентября, 17:00
Цирк-Шапито АЛЛЕ. "Медведи рулят"
Линия, гипермаркет
вс 15 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе

Концерты

пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Руки Вверх! «22»
Ледовый дворец "Космос"
пт 13 сентября, 19:00
Нервы «Слэм и депрессия»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 сентября, 18:00
Концерт в музее "Пушкинский венок"
Калужский музей изобразительных искусств

Кино

Птичий дозор
Щегол
Дорогой папа
Королевские каникулы
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

«Макснет» представил праздничный тариф ко Дню рождения компании

МегаФон Путешествия – в удобном приложении на iOS и Android

Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.