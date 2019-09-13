Вонь в Калуге: опасных веществ в воздухе не нашли

В четверг, 12 сентября, из разных районов Калуги начали поступать жалобы на неприятный запах в воздухе. Причины этого пока не установлены, сообщают в городской управе.
- Дежурная смена спасателей МКУ «Служба спасения» выезжала по наличию постороннего запах на ул. Гагарина (15:30) - запаха нет, ул. Тарасова (17:00) - запаха нет, ул. Секиотовская (19:50) - запах есть, БиотехРосва (21:05)- запаха нет, - отмечают в Единой дежурно-диспетчерской службе. - Источник запаха не определен.
Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский при этом уточнил, что проводились замеры воздуха на наличие вредных веществ. Опасных химических веществ не обнаружено.
Уважаемые читатели, а вы чувствовали неприятный запах в Калуге? На какой улице? Пишите в комментариях!
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