Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 09 сентября
$ 66.00 0.05
72.89 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Женщину насиловали на глазах у связанного мужчины

09.09.2019 10:12 5 1720 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.
Женщину насиловали на глазах у связанного мужчины

На днях следователи направили в суд уголовное дело 41-летнего жителя Козельского района. Его обвиняют в убийстве, изнасилованиях и других преступлениях.

По версии следствия, 13 октября 2018 года обвиняемый узнал, что его бывшая сожительница находится с другим мужчиной в селе Ульяново. Предполагаемый виновник, приняв наркотики, приехал к дому, в котором находилась пара.

- Демонстрируя металлический брусок с арматурой женщине и применив его в отношении мужчины, он насильно посадил их в свой автомобиль и привез к пруду на территории Козельского района, - отмечают в СК. - В лесном массиве обвиняемый совершал действия, унижающие достоинство потерпевших, привязал мужчину к дереву и на его глазах совершил насильственные действия сексуального характера в отношении бывшей сожительницы, а затем жестоко избил мужчину, связал его руки за спиной, завел в водоем и толкнул в воду, где потерпевший, лишенный возможности самостоятельно плыть, утонул. После этого обвиняемый потребовал от женщины находиться около себя, насильно перемещал ее по различным населенным пунктам, где, применяя физическую силу, угрожал убийством и совершал преступления против половой неприкосновенности потерпевшей.

В декабре в пруду нашли тело. Спустя два дня обвиняемого и женщину обнаружили в Рязанской области.

- Потерпевшая была освобождена, а обвиняемый заключен под стражу, - подчеркивают следователи. - В ходе расследования выявлены другие эпизоды преступной деятельности этого мужчины. Так, в январе 2017 года в городе Сосенский в ходе конфликта он избил знакомую, причинив перелом нижней челюсти, повлекший причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшей. Летом 2018 года обвиняемый проник в помещение храма в Козельском районе, откуда похитил имущество стоимостью 4 тысячи 300 рублей. В сентябре 2018 года он с целью выяснения отношений с бывшей сожительницей залез на балкон квартиры, где проживала женщина с родственниками. Спустя десять дней проник в помещение коровника сельхозорганизации, где, используя газосварочное оборудование, в целях завладения срезал металлоконструкции общей массой 400 кг.

В ближайшее время дело рассмотрит суд. Виновнику грозит 20 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Вежливый насильник нападал среди могил 07.09.2019 21:30

За теневой оборот 160 миллионов дали аж целых 2 года условно 06.09.2019 11:49

Работникам фирмы задолжали 21 миллион 05.09.2019 11:10

Похитителю газа грозит шесть лет колонии 04.09.2019 13:01

Продавец спиртного попалась на взятке полицейскому 04.09.2019 10:24

Народные новости
2762 8
Master
6014 11
rolevoy
3947 16
pozor

Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 10 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
сб 14 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 15 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 15 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 15 сентября, 14:00
Анимационная программа "Тролли"
Алекспарк, Парк развлечений
чт 19 сентября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 21 сентября, 19:00
Сказки с оркестром: "Кентервильское привидение"
Дом музыки

Концерты

вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Руки Вверх! «22»
Ледовый дворец "Космос"
пт 13 сентября, 19:00
Нервы «Слэм и депрессия»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Королевские каникулы
Angry Birds 2 в кино
Оно 2
Команда мечты
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.