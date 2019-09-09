Женщину насиловали на глазах у связанного мужчины

На днях следователи направили в суд уголовное дело 41-летнего жителя Козельского района. Его обвиняют в убийстве, изнасилованиях и других преступлениях.

По версии следствия, 13 октября 2018 года обвиняемый узнал, что его бывшая сожительница находится с другим мужчиной в селе Ульяново. Предполагаемый виновник, приняв наркотики, приехал к дому, в котором находилась пара.

- Демонстрируя металлический брусок с арматурой женщине и применив его в отношении мужчины, он насильно посадил их в свой автомобиль и привез к пруду на территории Козельского района, - отмечают в СК. - В лесном массиве обвиняемый совершал действия, унижающие достоинство потерпевших, привязал мужчину к дереву и на его глазах совершил насильственные действия сексуального характера в отношении бывшей сожительницы, а затем жестоко избил мужчину, связал его руки за спиной, завел в водоем и толкнул в воду, где потерпевший, лишенный возможности самостоятельно плыть, утонул. После этого обвиняемый потребовал от женщины находиться около себя, насильно перемещал ее по различным населенным пунктам, где, применяя физическую силу, угрожал убийством и совершал преступления против половой неприкосновенности потерпевшей.

В декабре в пруду нашли тело. Спустя два дня обвиняемого и женщину обнаружили в Рязанской области.

- Потерпевшая была освобождена, а обвиняемый заключен под стражу, - подчеркивают следователи. - В ходе расследования выявлены другие эпизоды преступной деятельности этого мужчины. Так, в январе 2017 года в городе Сосенский в ходе конфликта он избил знакомую, причинив перелом нижней челюсти, повлекший причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшей. Летом 2018 года обвиняемый проник в помещение храма в Козельском районе, откуда похитил имущество стоимостью 4 тысячи 300 рублей. В сентябре 2018 года он с целью выяснения отношений с бывшей сожительницей залез на балкон квартиры, где проживала женщина с родственниками. Спустя десять дней проник в помещение коровника сельхозорганизации, где, используя газосварочное оборудование, в целях завладения срезал металлоконструкции общей массой 400 кг.

В ближайшее время дело рассмотрит суд. Виновнику грозит 20 лет колонии.

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