На улице Плеханова разбили новый асфальт

Утром в четверг, 19 сентября, пользователи соцсетей выложили фото с улицы Плеханова. На перекрестке с Георгиевской некто раздробил часть нового асфальта.
Кто-то даже предположил, что это месть липецких подрядчиков, которые ушли из города, заявив, что им тут ничего не заплатили за выполненные работы.
Однако все оказалось проще.
- В данном случае снимают асфальт на съездах, - пояснил представитель городской управы в социальных сетях. Для того, чтобы не было перепадов, необходимо состыковать две дороги.
Напомним, доделывать разрытые в Калуге улицы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет новый подрядчик. Контракт с ним должен быть подписан 21 сентября. Хотя на многих улицах работы уже ведутся. Чиновники объясняют, что они проводятся в рамках ремонта и содержания дорог и якобы не имеют отношения к проекту БКАД.
А где еще в Калуге уже сейчас ремонтируют дороги? Напишите в комментариях!
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