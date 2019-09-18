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Улицы Калуги тайно заасфальтировали

18.09.2019 09:52 49 7297 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Улицы Калуги тайно заасфальтировали

Утром 18 сентября работы велись на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина. Машины ехали по асфальту, который ещё не успел остыть.

Ночью во вторник, 17 сентября, в Калуге уложили выравнивающий слой асфальта на улице Никитина, а в среду работы продолжаются на улице Тульской. При этом городские власти никак не предупреждали водителей о каких-либо работах и перекрытиях. А контракт с компанией, которая будет доделывать дороги в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет подписан только после 20 сентября.

Кто же эти неизвестные герои, вышедшие за свой счет спасать подвески калужских автомобилистов? Такой вопрос мы направили в городскую управу. В управлении городского хозяйства коротко ответили, что работы ведутся в рамках содержания дорог.

Будут ли теперь подписываться контракты почти на 400 миллионов рублей, если в Калуге улицы спокойно асфальтируют в рамках содержания, городская управа пока не комментирует. Асфальтоукладчик, как говорится, можно купить в любом военторге. Мало ли кто захочет закатать в асфальт очередную разбитую дорогу.

Интересно, что в последнее время в Калуге наблюдается эпидемия досрочного выполнения работ. В скверах на Терепце и в Турынино подрядчик, который должен был убирать территорию, вдруг решил выложить плиткой дорожки ещё до проведения торгов. «Сам ошарашен!», комментировал нам тогда ситуацию один из чиновников. Похожая ситуация наблюдалась и в сквере рядом с горуправой на улице Ленина. Работы на территории, которая теперь является частью сквера, начались 6 августа. Хотя торги прошли 9-го...

Работы на улице Тульской. Никаких предупреждений о перекрытии движения власти не рассылали.

Выравнивающий слой на улице Никитина уложили накануне ночью.

Но открытые колодцы по-прежнему открыты.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги
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