«Сам ошарашен!» Новые скверы в Калуге благоустраивают без ведома властей

В понедельник, 19 ноября, состоялся электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся благоустройством двух новых скверов в Калуге: на Терепце и в Турынино.

Всего на участие в аукционе поступило три заявки, одна из которых была забракована. Какая именно подрядная организация выиграла торги и по какой цене, пока неизвестно.

Как мы рассказывали, начальная стоимость контракта составляла 34 млн. 402 тысячи рублей. За эти средства подрядчик должен проложить в новых скверах тротуары, установить там лавочки и урны, провести освещение, а также озеленить будущие зоны отдыха.

В сквере на Терепце в перечень работ также входит устройство декоративного мостика, автодороги и парковок. Согласно контракту, работы по благоустройству скверов должны быть выполнены до 15 декабря этого года.



В идеале сквер на Терепце должен выглядеть так…



… а таким должен быть сквер в микрорайоне Турынино.

Между тем, вскоре после публикации новости о скверах на нашем сайте нам написал удивлённый читатель: «А никого не смущает тот факт, что в Турынино (я там живу) работы идут уже недели две? Получается, победитель заранее определён? Хорошо работает у нас управа, на опережение, зрит в корень, кто одержит победу».

Затем откликнулся ещё один калужанин: «Да и на Терепце половину работ уже сделали. Тоже пару недель работают».

Мы выехали по указанным адресам и убедились, что наши читатели абсолютно правы. И в том, и в другом микрорайонах большой объём работ уже выполнен: лишняя растительность вырублена, территории будущих скверов очищены от мусора, многие дорожки выложены тротуарной плиткой. Местные жители, с которыми мы пообщались, говорят, что работы начались ещё в октябре.



Территория будущего сквера на Терепце.



Работы в микрорайоне Турынино, по словам местных жителей, ведутся очень активно.

Мы направили в городскую управу запрос с просьбой пояснить, когда же началось благоустройство скверов и силами какой организации оно выполняется. Полученный ответ нас удивил. Согласно этому документу, благоустроительные работы там только планируются!

Не добившись от горуправы внятных письменных комментариев, мы озвучили свои вопросы на городской планёрке 19 ноября. По словам начальника Управления горхозяйства Алексея ВОЛКОВА, МБУ «Калугаблагоустройство» заключило с подрядной организацией договор по уборке территорий на Терепце и в Турынино. Почему вдруг подрядчик принялся ещё и дорожки плиткой выкладывать, начальник УГХ не знает.

- Пока мы с этим разбираемся, - коротко ответил Волков.

- Ни в техническом задании, ни в договоре вообще нет никаких указаний на строительные работы – только уборка! – заверил нас и новый директор МБУ «Калугаблагоустройство» Руслан ЖЕЛТКОВ.

- Почему же по факту и на Терепце, и в Турынино выполнен достаточно большой объём благоустройства? – допытывались мы. В то, что подрядчик проявил рабочее рвение, «забыв» поставить об этом в известность заказчика, верилось с трудом.

- На этот вопрос не могу ответить: я только с 1 ноября нахожусь здесь как директор, - ответил Желтков. – Я был не в курсе, узнал об этом только сегодня и сам был ошарашен! Я попросил найти эти договоры, чтобы посмотреть, кто их подписывал.

Однако эти вопросы не единственные, которые возникли в связи с данной темой. Судя по переписке на сайте госзакупок, у некоторых подрядчиков были замечания и к техническому заданию.

«Просим пояснить, почему даётся такой маленький срок на выполнение работ, - интересуются они на сайте госзакупок. – Контракт может быть заключен не ранее, чем в первых числах декабря 2018 года. Таким образом на выполнение работ остаётся 10 календарных дней. Каким образом возможно выполнить работы, перечисленные в ТЗ, за столь короткий срок? Более того, часть работ, предусмотренных техзаданием, недопустимо выполнять при климатических условиях, характерных для декабря месяца средней полосы».

В ответ директор МКУ «Служба единого заказчика» Татьяна БОБКОВА пишет, что «установление данного срока выполнения работ не противоречит законодательству» и что какие-либо ограничения по климатическим условиям на виды работ, указанные в ТЗ, отсутствуют.

В этом плане особый интерес представляет пункт «Озеленение». Любопытно, какие деревья будут сажать в новых скверах в декабре, особенно если к тому времени выпадет снег.

Добавим, данной темой заинтересовались члены общественного антикоррупционного комитета Калужской области. Этому вопросу они собираются посвятить ближайшую встречу. Кроме того, один из активистов комитета направил в адрес прокурора региона и руководителя областной антимонопольной службы письмо с просьбой разобраться в этой ситуации.

Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в свет в среду, 21 ноября.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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