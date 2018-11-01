Зимнее благоустройство: в Калуге за 34 миллиона рублей обустроят два сквера

«Диван на металлических ножках», «Мостик» и «Урна металлическая опрокидывающаяся» - этим собираются благоустроить скверы в Турынино и на Терепце.
На сайте госзакупок на днях объявили электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся благоустройством двух скверов в Калуге. Один из них находится на территории микрорайона Турынино, между домами №№ 39-41 по улице Льва Толстого. Второй сквер располагается на Терепце, рядом с лицеем № 48.
Начальная стоимость контракта – 34 млн. 402 тысячи рублей. За эти средства подрядчик должен проложить тротуары, обеспечить зоны отдыха освещением, установить лавочки и урны, а также озеленить территории. В сквере на Терепце в перечень работ также входит устройство автодороги и парковок. Кроме того, там появится декоративный мостик.
На Терепце должны благоустроить территорию между забором лицея и домом №12 по бульвару Моторостроителей.
В Турынино - площадку между домами 39 и 41 по улице Льва Толстого.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 ноября. Торги состоятся 19-го числа. Работы по благоустройству скверов должны быть выполнены до 15 декабря этого года.
Почему принято решение именно зимой выполнять работы по благоустройству, в конкурсной документации не уточняется.
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