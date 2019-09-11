Аукцион не состоялся: кто будет доделывать калужские дороги

Аукцион по выбору подрядчика, который будет доделывать разрытые улицы Калуги, 10 сентября признан несостоявшимся, так как на торги заявилась всего одна компания. Это калужская фирма «Строительная компания - Бизнескапитал».
– Дальше будет заключен контракт с единственным участником аукциона, - пояснил нам ситуацию городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Через 10 дней.
По одному контракту подрядчик собирается отремонтировать часть улиц, брошенных липецкими дорожниками, за 167 миллионов рублей, по второму – за 227 миллионов.
Ранее городские власти заявляли, что до октября дорожникам хватит времени, чтобы привести все улицы в порядок. На вопросы, почему сейчас на некоторых улицах продолжается ремонт, хотя контракт ещё не подписан, чиновники отвечали, что работы ведутся в рамках текущего ремонта и содержания дорог. И к проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» это не имеет отношения.
Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
|
Улицу Кирова раскопают на перекрестке с Плеханова 11.09.2019 11:51
Из-за разрытых дорог в Калуге разбились 84 машины 10.09.2019 16:05
Артамонов о ремонте дорог в Калуге: «Жульническая схема не прошла» 09.09.2019 10:39
Сползающую в овраг улицу Марата укрепили мусором 05.09.2019 16:22
Две улицы перекроют в Калуге 05.09.2019 15:19
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: