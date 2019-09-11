Аукцион не состоялся: кто будет доделывать калужские дороги

Аукцион по выбору подрядчика, который будет доделывать разрытые улицы Калуги, 10 сентября признан несостоявшимся, так как на торги заявилась всего одна компания. Это калужская фирма «Строительная компания - Бизнескапитал».

– Дальше будет заключен контракт с единственным участником аукциона, - пояснил нам ситуацию городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Через 10 дней.

По одному контракту подрядчик собирается отремонтировать часть улиц, брошенных липецкими дорожниками, за 167 миллионов рублей, по второму – за 227 миллионов.

Ранее городские власти заявляли, что до октября дорожникам хватит времени, чтобы привести все улицы в порядок. На вопросы, почему сейчас на некоторых улицах продолжается ремонт, хотя контракт ещё не подписан, чиновники отвечали, что работы ведутся в рамках текущего ремонта и содержания дорог. И к проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» это не имеет отношения.

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