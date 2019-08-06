Сквер возле горуправы начали благоустраивать досрочно

Как мы рассказывали, на прошлой неделе были объявлены торги по поиску подрядчика, который приведёт в порядок сквер на Ленина, 93. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 августа. Аукцион состоится 9-го числа.
Между тем, строительные работы в сквере уже начались. На данный момент демонтировано старое асфальтовое покрытие перед зданием горуправы, идёт разметка будущих пешеходных дорожек.
Мы поинтересовались в горуправе, ведутся ли эти работы в рамках обустройства сквера.
– Конечно, нет, – ответил заместитель начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. – Работы ведутся по заключённому контракту на устройство плиточного покрытия.
Этот ответ нас удивил: согласно контракту, который выставлен на торги, в сквере предполагается уложить чуть более тысячи квадратных метров тротуарной плитки. Поэтому не совсем понятно, об устройстве какого ещё плиточного покрытия идёт речь. Тем более, что других контрактов по скверу на Ленина, кроме того, который уже находится в работе, на сайте госзакупок мы не нашли.
Наша просьба уточнить, о каком плиточном покрытии идёт речь, и вопрос, где можно посмотреть документы контракта, в рамках которого ведутся работы, пока остались без ответа.
Проигнорировали чиновники и вопрос о том, почему в контракте, который выставлен на аукцион, нет больших качелей и люстры Чижевского. Именно эти два объекта должны были стать изюминками обновлённого сквера.
Напомним, работы по его обустройству планируется выполнить до 30 августа. Их стоимость горуправа оценила в сумму 11 млн. 743 тыс. рублей.
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