Без люстры Чижевского и качелей: на торги выставили проект сквера возле горуправы

На этой неделе на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который приведёт в порядок сквер на Ленина, 93. Начальная стоимость контракта – 11 млн. 743 тыс. рублей.

Судя по документам, которые опубликованы на портале, обновлённый сквер будет выглядеть не совсем так, каким его презентовали разработчики из проектно-исследовательской лаборатории «Футуристика».

Как мы рассказывали, центральным элементом этой территории должны были стать люстра Чижевского и большие качели под навесом. Ни того, ни другого в документах нет.

Из обещанного в аукционной документации есть только трёхступенчатая лестница под панно. Оно должно быть выполнено на стене соседнего двухэтажного дома в виде портрета Циолковского. Фасад здания собираются отделать мраморной крошкой.

Судя по локальной смете, львиная доля трат приходится на устройство дорожек (3 млн. 330 тыс. рублей) и газонов из готовых рулонных заготовок (4 млн. 279 тыс.). Статья расходов «Малые архитектурные формы» составляет чуть более 1 миллиона рублей.

В сквере планируют также высадить 15 молодых клёнов, установить 12 скамеек и столько же урн. Кроме того, здесь появится новое наружное освещение. Демонтаж старых светильников и установка новых 20, 10 из которых – торшерные, – будут стоить 929 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 августа. Аукцион состоится 9-го числа. Работы должны быть выполнены до 30 августа.

Напомним, концепция благоустройства сквера впервые была представлена 10 июля. Среди калужан она вызвала противоречивые мнения. С одной стороны, сейчас сквер действительно выглядит непрезентабельно и нуждается в том, чтобы его привели в порядок.

С другой, многие калужане считают, что здесь хватило бы стандартного благоустройства, а предложенную «Футуристикой» концепцию разумнее было бы реализовать в более популярном у жителей Калуги месте.

Недоумение вызвало и то, что идея возникла внезапно, хотя, как выяснилось позже, в горуправе о ней знали ещё полгода назад.

Проектировщики «Футуристики» считают, что у сквера большой потенциал и после реконструкции он станет новой точкой притяжения в городе.

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