«Как чёртик из табакерки»: на Ленина появится новый сквер

На прошлой неделе депутаты городской Думы одобрили проект реконструкции пространства перед зданием городской управы на улице Ленина, 93. На месте, где растёт кривая яблоня и чиновники ставят машины, появится сквер.
Эта информация вызвала неоднозначную реакцию у калужан. Одни искренне восхищались проектом, другие недоумевали, почему власти взялись за площадку, которая никогда не была интересна горожанам, тогда как места, пользующиеся спросом, в частности сквер за кинотеатром «Центральный», находятся в удручающем состоянии.
В итоге по проекту решили провести общественные слушания на «Точке кипения». Сразу скажем, полноценного обсуждения не получилось — пришло чуть больше 10 человек, да и городские власти проигнорировали встречу.
Газон вместо парковки
Концепцию благоустройства представил руководитель проектно-исследовательской лаборатории «Футуристика» Глеб ГУРЛИН. Он рассказал, что ещё полгода назад обратился к городским властям с предложением бесплатно разработать план реновации городского пространства.
— Проблема большинства российских городов и в частности Калуги в том, что для реализации проектов используются типовые решения и не привлекаются эксперты, — отметил Глеб. — К какому-то сроку надо что-то сделать. Подрядчик берёт стандартные качели, турники. В Калуге до сих пор не обустроено ни одного пространства, которое было бы продумано, в котором были бы учтены градостроительные тренды.
И с этим сложно не согласиться. Взять хотя бы недавно открытый сквер в Турынино — это замощённые тротуарной плиткой дорожки, лавочки и деревья. В принципе, так же выглядит и парк на месте рынка — отличается лишь безвкусными садовыми скульптурами и несколькими детскими площадками.
Для «Футуристики» важно, чтобы место, которое она преображает, с одной стороны, было у всех на виду, с другой — это должна быть проблемная зона.
— Относительно недавно нам предложили Ленина, 93, — сообщил Гурлин. — Нам идея понравилась. Оказалось, что сейчас это пространство совершенно никакое. К тому же оно находится в центре, и у него большой потенциал. Мы опросили жителей этого района и прохожих на улице Кирова, какие пространства они используют как места отдыха. Этот сквер никто не назвал. А люди, которые живут рядом, никогда в нём не задерживаются — им здесь нечего делать.
Для того чтобы получился полноценный сквер, депутатам и чиновникам придётся отказаться от парковки. Сейчас на въезде в городскую управу стоит шлагбаум, машины заезжают на территорию прямо по пешеходному переходу.
Не просто космос
Проект предусматривает не только отказ от постоянной парковки, разграничение автомобильных и пешеходных потоков, но и высадку большого количества деревьев, создание профессиональными художниками большого граффити — портрета Циолковского — на стене соседнего дома. Должно появиться пространство с форумом и современными лавочками. Доминантой территории станет арт-объект — люстра Чижевского. Впервые в Калуге появятся большие качели, на которых смогут отдыхать не только дети, но и взрослые.
— Привозя экспертов–урбанистов в город, мы рассказываем, что Калуга — колыбель космонавтики. На что люди отвечают: «А где всё это? Мы этого не видим!» Кроме ракеты, музеев и нескольких памятников, Калуга в визуальном поле эти коды никак не транслирует, — подчеркнул Гурлин.
Он заверяет, что сквер отделают новыми современными материалами, а газоны будут объёмными — в виде холмов.
— Сейчас на проект можно влиять, корректировать, что-то менять, — сообщил Гурлин.
Ориентировочная стоимость — 11 миллионов рублей. Реализовать его планируют к Дню города.
Формальный подход
Большинству присутствующих проект понравился. Однако осталось непонятным: если ещё полгода назад «Футуристика» искала площадку, почему городские власти не посоветовались в этом вопросе с калужанами?
— Интересный проект, в котором смущает то, что он возник вдруг, как чёртик из табакерки. Полноценным обсуждением эту встречу можно назвать лишь условно, решение принимается кулуарно. Бюджетные деньги будут вложены в обустройство места, которое не пользуется популярностью и, возможно, таковым не станет, — отмечала журналист Оксана ИВАНОВА.
— Объясните мне, как эта площадка может заработать? Я не понимаю, — удивлялась калужанка Ирина ГУРТОВАЯ.
Глеб Гурлин стал объяснять, что существует 12 критериев выбора места. Прежде всего — безопасность.
— Сейчас здесь очень плохо с безопасностью, — сказал Глеб.
Однако статистических данных о том, что в этом месте происходят ДТП или какие-то иные правонарушения, привести не смог. Да и аргументы в пользу того, что это площадка заработает, пока выглядят неубедительно.
— Что меня напрягло? Я здесь не хожу. Это место очень неудобное по трафику, дороги со всех сторон, — взял слово журналист Владимир АНДРЕЕВ. — Очень неудобный пешеходный переход. Мне нравятся качели, идеи с люстрой, рельеф. Я — «за», но не здесь.
— Чем недоволен город? Человек бесплатно потрудился, разработал концепцию. В первую очередь много чего надо сделать в городе. Сквер будет прекрасный, — встал на защиту проекта присутствующий архитектор.
Звучали предложения провести опросы жителей на различных площадках — от «Активного горожанина» до kp40.ru. Но всех присутствующих не покидало чувство, что опросы, как и эта встреча, будут формальными, для галочки. А если горожане проект не одобрят, то отдуваться придётся не чиновникам, изначально наплевавшим на мнение жителей, а компании «Футуристика», которая хотела реализовать в нашем городе действительно интересный проект.
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