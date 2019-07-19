«Как чёртик из табакерки»: на Ленина появится новый сквер

На прошлой неделе депутаты городской Думы одобрили проект реконструкции пространства перед зданием городской управы на улице Ленина, 93. На месте, где растёт кривая яблоня и чиновники ставят машины, появится сквер.

Эта информация вызвала неоднозначную реакцию у калужан. Одни искренне восхищались проектом, другие недоумевали, почему власти взялись за площадку, которая никогда не была интересна горожанам, тогда как места, пользующиеся спросом, в частности сквер за кинотеатром «Центральный», находятся в удручающем состоянии.

В итоге по проекту решили провести общественные слушания на «Точке кипения». Сразу скажем, полноценного обсуждения не получилось — пришло чуть больше 10 человек, да и городские власти проигнорировали встречу.

Газон вместо парковки

Концепцию благоустройства представил руководитель проектно-­исследовательской лаборатории «Футуристика» Глеб ГУРЛИН. Он рассказал, что ещё полгода назад обратился к городским властям с предложением бесплатно разработать план реновации городского пространства.

— Проблема большинства российских городов и в частности Калуги в том, что для реализации проектов используются типовые решения и не привлекаются эксперты, — отметил Глеб. — К какому-­то сроку надо что-­то сделать. Подрядчик берёт стандартные качели, турники. В Калуге до сих пор не обустроено ни одного пространства, которое было бы продумано, в котором были бы учтены градостроительные тренды.

И с этим сложно не согласиться. Взять хотя бы недавно открытый сквер в Турынино — это замощённые тротуарной плиткой дорожки, лавочки и деревья. В принципе, так же выглядит и парк на месте рынка — отличается лишь безвкусными садовыми скульптурами и несколькими детскими площадками.

Для «Футуристики» важно, чтобы место, которое она преображает, с одной стороны, было у всех на виду, с другой — это должна быть проблемная зона.

— Относительно недавно нам предложили Ленина, 93, — сообщил Гурлин. — Нам идея понравилась. Оказалось, что сейчас это пространство совершенно никакое. К тому же оно находится в центре, и у него большой потенциал. Мы опросили жителей этого района и прохожих на улице Кирова, какие пространства они используют как места отдыха. Этот сквер никто не назвал. А люди, которые живут рядом, никогда в нём не задерживаются — им здесь нечего делать.

Для того чтобы получился полноценный сквер, депутатам и чиновникам придётся отказаться от парковки. Сейчас на въезде в городскую управу стоит шлагбаум, машины заезжают на территорию прямо по пешеходному переходу.

Не просто космос

Проект предусматривает не только отказ от постоянной парковки, разграничение автомобильных и пешеходных потоков, но и высадку большого количества деревьев, создание профессиональными художниками большого граффити — портрета Циолковского — на стене соседнего дома. Должно появиться пространство с форумом и современными лавочками. Доминантой территории станет арт-­объект — люстра Чижевского. Впервые в Калуге появятся большие качели, на которых смогут отдыхать не только дети, но и взрослые.

— Привозя экспертов–­урбанистов в город, мы рассказываем, что Калуга — колыбель космонавтики. На что люди отвечают: «А где всё это? Мы этого не видим!» Кроме ракеты, музеев и нескольких памятников, Калуга в визуальном поле эти коды никак не транслирует, — подчеркнул Гурлин.

Он заверяет, что сквер отделают новыми современными материалами, а газоны будут объёмными — в виде холмов.

— Сейчас на проект можно влиять, корректировать, что-­то менять, — сообщил Гурлин.

Ориентировочная стоимость — 11 миллионов руб­лей. Реализовать его планируют к Дню города.

Формальный подход

Большинству присутствующих проект понравился. Однако осталось непонятным: если ещё полгода назад «Футуристика» искала площадку, почему городские власти не посоветовались в этом вопросе с калужанами?

— Интересный проект, в котором смущает то, что он возник вдруг, как чёртик из табакерки. ­Полноценным обсуждением эту встречу можно назвать лишь условно, решение принимается кулуарно. Бюджетные деньги будут вложены в обустройство места, которое не пользуется популярностью и, возможно, таковым не станет, — отмечала журналист Оксана ИВАНОВА.

— Объясните мне, как эта площадка может заработать? Я не понимаю, — удивлялась калужанка Ирина ГУРТОВАЯ.

Глеб Гурлин стал объяснять, что существует 12 критериев выбора места. Прежде всего — безопасность.

— Сейчас здесь очень плохо с безопасностью, — сказал Глеб.

Однако статистических данных о том, что в этом месте происходят ДТП или какие-­то иные правонарушения, привести не смог. Да и аргументы в пользу того, что это площадка заработает, пока выглядят неубедительно.

— Что меня напрягло? Я здесь не хожу. Это место очень неудобное по трафику, дороги со всех сторон, — взял слово журналист Владимир АНДРЕЕВ. — Очень неудобный пешеходный переход. Мне нравятся качели, идеи с люстрой, рельеф. Я — «за», но не здесь.

— Чем недоволен город? Человек бесплатно потрудился, разработал концепцию. В первую очередь много чего надо сделать в городе. Сквер будет прекрасный, — встал на защиту проекта присутствующий архитектор.

Звучали предложения провести опросы жителей на различных площадках — от «Активного горожанина» до kp40.ru. Но всех присутствующих не покидало чувство, что опросы, как и эта встреча, будут формальными, для галочки. А если горожане проект не одобрят, то отдуваться придётся не чиновникам, изначально наплевавшим на мнение жителей, а компании «Футуристика», которая хотела реализовать в нашем городе действительно интересный проект.

Эта статья была опубликована в №29 газеты Калужский перекрёсток от 17.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.