Вежливый насильник нападал среди могил

В 2015 году Калужскую область накрыла волна преступлений сексуального ­характера. Нападения совершались в разных районах, а жертвами становились и совсем юные девушки, и женщины за 40.

Объединял все эти случаи только почерк насильника, а также своеобразная мягкость и почти что тактичность по отношению к дамам. У следователей и оперативников он получил рабочий псевдоним «Вежливый насильник».

Разврат среди могил

Всё началось 24 апреля 2015 года. Женщина в конце рабочего дня отправилась на Трифоновское кладбище на Малинниках, чтобы привести в порядок могилу родителей. Сзади к ней подошёл мужчина и повалил на землю, накинув ей на голову её же одежду. Когда всё закончилось, насильник заставил женщину считать вслух до ста, прежде чем встать, а сам в это время спокойно покинул место преступления.

Естественно, в таких обстоятельствах жертва не смогла дать подробного описания нападавшего, однако некоторые, пусть на первый взгляд и незначительные детали следователям всё же удалось узнать.

В ходе допросов их интересовали любые мелочи: цвет кожи на руках, их положение в момент захвата, волосяной покров, телосложение, рост, голос…

Могла пригодиться малейшая подробность.

Преступный сериал

Следующий эпизод произошёл 9 августа в Козельском районе, в полутора километрах от Оптиной пустыни.

Молодая девушка приехала на автобусе из райцентра, чтобы пешком прогуляться до озера и искупаться. В какой-то момент сзади на неё набросился мужчина и оттащил с тропинки метров на 100 в глубь леса.

Глаза жертве он закрыл её же бюстгальтером и вообще действовал по отработанной схеме: изнасилование, счёт до ста и исчезновение.

Правда, в почерке насильника появился новый штрих — в этот раз он угрожал жертве ножом.

Конечно, сначала преступления в Калуге и Козельском районе не связывались. Однако во время одного из совещаний по нераскрытым делам следователи обратили внимание на одинаковый «творческий метод», идентичные признаки в поведении преступников в обоих случаях.

Найденный на месте изнасилований биологический материал сопоставили — данные полностью совпали. А значит, речь шла о серийном насильнике.

Личность немного проясняется

Уже 15 сентября стало понятно, что «вежливый насильник» вернулся из своей «сексуальной командировки» в Калугу. На этот раз он вновь дал о себе знать в районе Трифоновского кладбища.

Женщина возвращалась домой с завода «КАДВИ» и, отойдя от проходной метров 400, почувствовала сзади захват, а у шеи — нож. Мужчина спустился с ней в овраг, но по дороге женщина потеряла туфель, и наш галантный ухажёр даже вернулся, чтобы его золушка не шла на изнасилование босиком.

23 октября, на этот раз на Ольговке, изнасиловали ещё одну девушку. Она шла в гости коротким путём через гаражи. Сценарий преступления, а затем и генетическая экспертиза выдали в нападавшем нашего таинственного насильника.

Новую вылазку он предпринял 8 декабря в 1-м Тульском переулке. На этот раз схваченная им девушка оказалась несовершеннолетней студенткой. Как ни странно, на злоумышленника это подействовало, но лишь отчасти. Половой акт он совершать не стал, однако всё же решился, говоря протокольным языком, на «насильственные действия сексуального характера».

Проанализировав показания некоторых жертв, можно получить некий, пусть и довольно размытый, портрет подозреваемого: мужчина плотного худощавого телосложения, рост — 170–175 см, возраст — 40–45 лет, ухоженные руки. Запаха табака или алкоголя от насильника не исходило, а некоторые из жертв упоминали ещё и камуфляжный костюм. Грубую физическую силу к женщинам он не применял и даже вёл с ними светские беседы: спрашивал, сколько им лет, где и с кем живут, где работают и всё в таком духе.

Все дела соединили в одно производство.

Беспечный ездок

23 июня 2016 года ­насильник вновь напомнил о себе. На этот раз жертву он нашёл в Перемышльском районе, у детского оздоровительного лагеря «Смена» в Корекозево.

Было решено совершить обход всех близлежащих лагерей, опросить сотрудников и узнать: вдруг кто-то из родителей приезжал навестить детей на машине с видеорегистратором, где мог быть запечатлён преступник.

Начались допросы, в ходе которых следователей ждала удача: одна из кухонных работниц лагеря обратила внимание на красный мотоцикл и даже прочитала его марку — Honda.

От места преступления к месту, где, по словам женщины, стоял этот мотоцикл, пришла и взявшая след служебная собака. Становилось очевидно, что это Honda насильника. Далее ­женщине показали всю линейку этой фирмы, и она указала на ­модель CB400SF.

Рецидивист, насильник, семьянин

С этого момента началась уже предметная работа по поиску любвеобильного байкера.

Всего по области в то время было зарегистрировано 149 мотоциклов данной модели, из них в Калуге — ­39, в Перемышльском районе — ни одного, а в Козельском — всего 3, один из которых был красным.

Собственником транспортного средства оказался носитель забавной фамилии Кривошапкин. Он был ­прописан в Козельске, ­однако уже долгое время с женой и сыном жил в Калуге. Его вызвали в полицию для получения ­генетического образца.

Внешне Кривошапкин идеально подходил под описания жертв и вёл себя довольно нервно. Эксперты в кратчайшие сроки провели проверку и подтвердили, что его генотип совпадает с найденным на месте изнасилования в районе лагеря, а также и со всеми предыдущими случаями. Подозреваемого надо было брать.

Его допросили, провели обыски. Обнаружились и красная Honda, и старенькая «шестёрка», в которой находился описанный несколькими женщинами камуфляжный костюм.

Кривошапкин оказался человеком очень аккуратным и педантичным: в доме царили идеальный порядок и чистота, а его руки, действительно, были отлично ухожены, несмотря на то, что он работал слесарем.

Также выяснилось, что он был ранее судим за аналогичные преступления и освободился лишь в 2009 году.

В ходе следственных действий удалось выявить факт ещё одного нападения, жертва которого не стала заявлять в полицию. Правда, следователи уверены, что есть и другие случаи, ведь, судя по их опыту, далеко не каждая женщина, подвергшись сексуальному насилию, обращается в органы.

Сначала Кривошапкин пытался всё отрицать, но под давлением собранных по делу доказательств, в том числе и генетической экспертизы, вину признал. Суд назначил насильнику 9,5 года лишения свободы.

Статья подготовлена по материалам Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области.

Эта статья была опубликована в №36 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.