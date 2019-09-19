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Овчарка съела другую собаку, люди боятся выходить на улицу

19.09.2019 16:15 4 2322 Дмитрий Ивьев
Овчарка съела другую собаку, люди боятся выходить на улицу

Утром в четверг, 19 сентября, жительница Людиново Елена выложила в соцсетях фото и видео с овчаркой, которая напала на небольшого дворового пса и начала его есть. Инцидент произошел на улице Крылова.

По словам местных жителей, агрессивную собаку видели и раньше, она свободно разгуливает по близлежащим улицам, бросается на прохожих.

- Полицию я вызвала, протокол составили, в администрацию сходила... – рассказывает Елена. - Не знаю, что ещё делать.

На место выезжали сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД по Калужской области нам рассказали, что сейчас проводится проверка.

– У собаки есть ошейник, – отмечают в полиции. – Сейчас мы ищем её владельца.

Дальше будет решаться вопрос о принятии каких-либо мер.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: животные происшествие
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