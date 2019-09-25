Вынесен приговор бывшему директору «Управления калужского троллейбуса»

На днях вступил в силу приговор бывшему директору «Управления калужского троллейбуса» Вадиму Макарову, которого признали виновным в превышении должностных полномочий. Он возглавлял УКТ около шести месяцев в 2016 году.
- Он заключил от имени предприятия срочные трудовые договоры со своими работниками, в соответствии с которыми они приняли на себя обязательства по выполнению трудовых функций, возложенных на них уже имеющимися бессрочными трудовыми договорами на период нахождения в отпуске, - рассказали 25 сентября в пресс-службе ФСБ. - В результате МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» нанесен материальный ущерб в размере, превышающем 500 тысяч рублей.
Районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года.
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