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Вынесен приговор бывшему директору «Управления калужского троллейбуса»

25.09.2019 15:03 9 3626 Дмитрий Ивьев
Вынесен приговор бывшему директору «Управления калужского троллейбуса»

На днях вступил в силу приговор бывшему директору «Управления калужского троллейбуса» Вадиму Макарову, которого признали виновным в превышении должностных полномочий. Он возглавлял УКТ около шести месяцев в 2016 году.

- Он заключил от имени предприятия срочные трудовые договоры со своими работниками, в соответствии с которыми они приняли на себя обязательства по выполнению трудовых функций, возложенных на них уже имеющимися бессрочными трудовыми договорами на период нахождения в отпуске, - рассказали 25 сентября в пресс-службе ФСБ. - В результате МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» нанесен материальный ущерб в размере, превышающем 500 тысяч рублей.

Районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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